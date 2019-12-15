Bonetti: "Oggi mi son regalata una tripletta. Dopo Natale dobbiamo ritornare a bomba"

Queste le parole rilasciate da Tatiana Bonetti, calciatrice della Fiorentina Women's: "Sono felice perchè la squadra ha disputato una buona partita ma soprattutto ha avuto un buon gioco, stiamo miglio...

Queste le parole rilasciate da Tatiana Bonetti, calciatrice della Fiorentina Women's: "Sono felice perchè la squadra ha disputato una buona partita ma soprattutto ha avuto un buon gioco, stiamo migliorando partita dopo partita. In questo modo facciamo Natale in modo tranquillo poi quando torniamo dobbiamo ripartire a bomba e continuare a far bene. Ho detto a tutti che oggi mi sono fatta il regalo da sola, mi son regalata una tripletta, una giornata perfetta. Meritiamo tutte, dobbiamo continuare su questa squadra, abbiamo avuto delle difficoltà ma ora abbiamo trovato il giusto equilibrio e penso che questo si veda in campo, il campo parla. La nostra è un'ottima squadra".