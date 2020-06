Come riporta il Corriere fiorentino in casa Fiorentina Women’s le voci che preoccupano maggiormente i tifosi sono quelle legate ai possibili addii di Tatiana Bonetti e Ilaria Mauro. Partiamo dalla numero 10 classe 1991. La società viola ha offerto a Bonetti il rinnovo del contratto per due anni con ritocco dell’ingaggio. Lei, dal canto suo, avrebbe preso tempo.

Non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo della società, ma la Fiorentina auspica ci sia riconoscenza da parte dell’attaccante vigevanese nei confronti del club che le ha fatto ritrovare la Nazionale dopo oltre tre anni di assenza. Tatiana è in viola dal 2016 e ha collezionato 105 presenze tra campionato e coppe, segnando 78 gol e incidendo nei successi gigliati. Tutti i tifosi viola ricordano il suo gol al Franchi nella sfida del 6 maggio 2017 contro il Tavagnacco. Fu il giorno del primo scudetto viola.

Da Bonetti a bomber Mauro. Il futuro della calciatrice friulana classe 1988 sembra delinearsi lontano da Firenze. Su di lei ci sarebbe l’interesse di due club del nord: Inter e Juventus. La società nerazzurra corteggia Mauro già da un anno. L’estate scorsa la numero 9 gigliata rifiutò le avances dell’Inter. Quest’anno potrebbe non essere così.

Per quanto riguarda la società bianconera, l’addio di Aluko potrebbe far virare su Mauro, anche se le due hanno caratteristiche diverse. Ilaria Mauro, dunque, potrebbe lasciare Firenze dopo quattro stagioni in viola,100 presenze e 60 gol. Indimenticabile il gol vittoria segnato alla Juventus in Supercoppa il 13 ottobre del 2018. Ma anche i gol segnati in Champions League, al Franchi, nei sedicesimi di finale contro il Fortuna Hjørring, sia nel 2017 che nel 2018.