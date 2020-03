La Federcalcio portoghese ha annunciato che la finale di Algarve Cup in programma domani sera fra Germania e Italia è stata annullata. Il motivo è la necessità della delegazione azzurra di rientrare in patria prima della chiusura dei voli fra Portogallo e Italia decisa dal governo lusitano a causa del diffondersi del Coronavirus.

Di seguito la nota della Federcalcio italiana in merito all’annullamento della gara:

“La FIGC, dopo aver verificato che nessuna compagnia aerea avrebbe garantito il rientro della Nazionale Femminile in Italia dal Portogallo da giovedì 12 marzo, d’intesa con la Ct Milena Bertolini e le Azzurre ha deciso di organizzare domani – appena possibile – il viaggio di ritorno della squadra. La partenza anticipata costringe l’Italia a rinunciare alla finale dell’Algarve Cup contro la Germania, in programma domani alle ore 18.45 locali allo stadio Da Bela Vista di Parchal.

La FIGC ha ritenuto prioritario garantire il rientro a casa di tutta la delegazione e ringrazia la federazione portoghese e la federazione tedesca per la collaborazione e la comprensione dimostrate in queste ore”.

TuttoMercatoWeb.com