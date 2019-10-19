Bonetti: “Dovevamo chiuderla nel 1° tempo ma non ci siamo mai arrese”
Queste le parole di Tatiana Bonetti al termine di Sassuolo-Fiorentina Women’s: “Forse dovevamo chiudere la gara nel primo tempo ma ci è mancata lucidità. Ci sembrava di non riuscire a recuperare però...
A cura di Redazione Labaroviola
19 ottobre 2019 20:20
Queste le parole di Tatiana Bonetti al termine di Sassuolo-Fiorentina Women’s: “Forse dovevamo chiudere la gara nel primo tempo ma ci è mancata lucidità. Ci sembrava di non riuscire a recuperare però poi non ci siamo arrese ed è arrivato l’1-1, la vittoria poi è fondamentale. Anche domenica prossima sarà un’altra guerra”.