Elena Linari, giocatrice ex viola oggi all’Atletico Madrid, ha parlato così a Sky Sport:

“Lo spagnolo? Parlo italiano, con ‘s’ in fondo alla parola, propri come Pieraccioni ne “Il Ciclone” scherzi a parte lo parlo bene. Serie A femminile? La Juve è forte, ma anche Fiorentina, Milan e Roma sono delle ottime rivali. Quest’ultime sono squadre rinnovate quindi possono concedere qualcosa in avvio. Fiorentina-Milan? Sono viola nel profondo, ma il Milan con Ibra si sta pian piano riprendendo. Sarà una battaglia”