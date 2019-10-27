Guagni: "Siamo dispiaciute. Nel 1° tempo siamo partite male, abbiamo preso un goal assurdo"
Queste le parole rilasciate nel post gara di Juventus - Fiorentina Women's dal capitano delle viola Alia Guagni a Sky Sport: "Siamo rammaricate, non siamo partite bene cosa che invece abbiamo fatto ne...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 15:32
Queste le parole rilasciate nel post gara di Juventus - Fiorentina Women's dal capitano delle viola Alia Guagni a Sky Sport: "Siamo rammaricate, non siamo partite bene cosa che invece abbiamo fatto nel secondo tempo. Abbiamo preso un goal assurdo, siamo dispiaciute. Se sono arrabbiata? Diciamo che i sorrisi me li tengo per il campionato".