La fiorentina Alia Guagni viene accostata alla Juventus. Il padre spaventato commenta: "Noooo"

La storica fiorentina Guagni è stata accostato alla Juventus causando lo sgomento del padre tifosissimo viola

La calciatrice fiorentina ed ex storica capitano viola Alia Guagni è stata accostata da alcune pagine alla Juventus. Il padre, che è tifosissimo della Fiorentina, ha voluto commentare su Facebook, esprimendo la sua preoccupazione con un: "Noooo" e una faccina molto spaventata. Vedremo se dopo le avventura in viola, all'Atletico e al Milan Alia sceglierà di trasferirsi alla vecchia signora "deludendo" così il suo papà.

LA FIORENTINA HA DECISO DI NON CAMBIARE NOME

https://www.labaroviola.com/il-nome-fiorentina-non-scomparira-nel-nuovo-logo-sparira-solo-la-scritta-acf/170910/