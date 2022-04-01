Il nome Fiorentina non scomparirà: nel nuovo logo sparirà solo la scritta "ACF"

Sulle nuove divise resterà la scritta Fiorentina

Fa discutere a Firenze il nuovo logo della Fiorentina, il nome "Fiorentina" non scomparirà come è stato spiegato nel giorno della presentazione del restyling. Di fatto non ci sarà più solo l'abbreviazione, "ACF", I Della Valle, che l'acquistarono dopo il fallimento, fu costretto ad aggiungere una F ed una AC. Sulle nuove casacche resterà la scritta Fiorentina e non cambierà nome visto che la società è registrata come ACF. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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