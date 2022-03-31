La Fiesole continua a tuonare: "Cambiare lo stemma con questa leggerezza. La curva non apprezza"

Continua la protesta della curva Fiesole contro il cambiamento dello stemma della Fiorentina voluta dalla nuova proprietà Commisso

La Curva Fiesole, nel nome del suo gruppo principale Marasma, ha esposto fuori ai cancelli dello stadio Franchi uno striscione contro la società viola e contro la scelta del nuovo stemma della Fiorentina, questo lo striscione: "Cambiare il nostro stemma con questa leggerezza... avete sbagliato. La curva non apprezza".

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