La Fiesole continua a tuonare: "Cambiare lo stemma con questa leggerezza. La curva non apprezza"
Continua la protesta della curva Fiesole contro il cambiamento dello stemma della Fiorentina voluta dalla nuova proprietà Commisso
A cura di Redazione Labaroviola
31 marzo 2022 22:44
La Curva Fiesole, nel nome del suo gruppo principale Marasma, ha esposto fuori ai cancelli dello stadio Franchi uno striscione contro la società viola e contro la scelta del nuovo stemma della Fiorentina, questo lo striscione: "Cambiare il nostro stemma con questa leggerezza... avete sbagliato. La curva non apprezza".
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