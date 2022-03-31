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La Fiesole continua a tuonare: "Cambiare lo stemma con questa leggerezza. La curva non apprezza"

Continua la protesta della curva Fiesole contro il cambiamento dello stemma della Fiorentina voluta dalla nuova proprietà Commisso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2022 22:44
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Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La Curva Fiesole, nel nome del suo gruppo principale Marasma, ha esposto fuori ai cancelli dello stadio Franchi uno striscione contro la società viola e contro la scelta del nuovo stemma della Fiorentina, questo lo striscione: "Cambiare il nostro stemma con questa leggerezza... avete sbagliato. La curva non apprezza".

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