TgR, Fiorentina-Castrovilli: accordo raggiunto per il rinnovo di contratto. A breve l'annuncio

Il TgR è sicuro: presto l'annuncio del prolungamento di contratto di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina

La Fiorentina rinnoverà il contratto di Gaetano Castrovilli. Stando a quanto rivelato dal TgR Rai Toscana, il centrocampista avrebbe raggiunto un accordo con la società gigliata per il rinnovo di contratto che a breve la società viola annuncerà. La precedente scadenza del giocatore con il club viola era al 2024.

Di seguito il Tweet apparso sul profilo della giornalista Sara Meini.

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