TgR, Fiorentina-Castrovilli: accordo raggiunto per il rinnovo di contratto. A breve l'annuncio
Il TgR è sicuro: presto l'annuncio del prolungamento di contratto di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
31 marzo 2022 22:25
La Fiorentina rinnoverà il contratto di Gaetano Castrovilli. Stando a quanto rivelato dal TgR Rai Toscana, il centrocampista avrebbe raggiunto un accordo con la società gigliata per il rinnovo di contratto che a breve la società viola annuncerà. La precedente scadenza del giocatore con il club viola era al 2024.
Di seguito il Tweet apparso sul profilo della giornalista Sara Meini.
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