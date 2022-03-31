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TgR, Fiorentina-Castrovilli: accordo raggiunto per il rinnovo di contratto. A breve l'annuncio

Il TgR è sicuro: presto l'annuncio del prolungamento di contratto di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2022 22:25
TgR, Fiorentina-Castrovilli: accordo raggiunto per il rinnovo di contratto. A breve l'annuncio - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Gaetano Castrovilli

La Fiorentina rinnoverà il contratto di Gaetano Castrovilli. Stando a quanto rivelato dal TgR Rai Toscana, il centrocampista avrebbe raggiunto un accordo con la società gigliata per il rinnovo di contratto che a breve la società viola annuncerà. La precedente scadenza del giocatore con il club viola era al 2024.

Di seguito il Tweet apparso sul profilo della giornalista Sara Meini.

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