Guagni: "Con la Juve serve grinta e cuore. Ci stiamo preparando ad una grande finale.."

Il capitano della Fiorentina Women, Alia Guagni, é intervenuta nel corso dell'evento alla Rinascente, in merito alla prossima finale di Supercoppa Femminile contro la Juve in programma domenica prossi...

Il capitano della Fiorentina Women, Alia Guagni, é intervenuta nel corso dell'evento alla Rinascente, in merito alla prossima finale di Supercoppa Femminile contro la Juve in programma domenica prossima a Cesena. Ecco alcuni passaggi del capitano: "Ci stiamo preparando bene, arriveremo alla partita di domenica ma con la Juve dovremo per poi gettare sul campo il cuore e la mentalità vincente che questi colori ci trasmettono. Con la Juve, amichevole, finale o semplice partita l'affronteremmo sempre con lo stesso spirito battagliero, è notoriamente come un derby. Dovremo giocare con grinta e tanta voglia di dimostrare".

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