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Guagni: ''Il mio infortunio? Non si molla niente. Dedico il passaggio del turno ai miei...''

Alia Guagni difensore della Fiorentina Women’s ha parlato della sfida pareggiata in Danimarca a Viola Channel, con la quale la squadra viola si è qualificata per gli ottavi di Champions League: “E’ fa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2017 11:43
Guagni: ''Il mio infortunio? Non si molla niente. Dedico il passaggio del turno ai miei...'' - Alia GUAGNI - PRIMADONNA FIRENZE- RIVIERA DI ROMAGNA Serie A Calcio Femminile 24a Giornata - 05.05.2012 - Firenze - Fotografie di Federico De Luca - © tutti i diritti riservati - menzione del nome dell'Autore obbligatoria ai sensi legge 633/41
Alia GUAGNI - PRIMADONNA FIRENZE- RIVIERA DI ROMAGNA Serie A Calcio Femminile 24a Giornata - 05.05.2012 - Firenze - Fotografie di Federico De Luca - © tutti i diritti riservati - menzione del nome dell'Autore obbligatoria ai sensi legge 633/41
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Alia Guagni difensore della Fiorentina Women’s ha parlato della sfida pareggiata in Danimarca a Viola Channel, con la quale la squadra viola si è qualificata per gli ottavi di Champions League: “E’ fantastico, sapevamo quanto fosse difficile l’avversario: abbiamo dato il massimo. Infortunio? Non si molla niente, volevo esserci fino alla fine. Adesso ho qualche giorno per riprendermi. Pioggia? Sicuramente ha reso il campo più scivoloso, ma abbiamo affrontato il match in maniera giusta. Dedica? Ai miei, mi hanno accompagnato fin qua, se la meritano”.

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