Guagni: "Sono felicissima di ricevere questo premio. Commisso è una persona speciale, faremo grandi cose"
Queste le parole di Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women's dopo aver ricevuto il Torrino d'Oro assegnato alle eccellenze fiorentine: "Sto vivendo un periodo splendido. Sono felicissima di esse...
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2019 23:15
Queste le parole di Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women's dopo aver ricevuto il Torrino d'Oro assegnato alle eccellenze fiorentine: "Sto vivendo un periodo splendido. Sono felicissima di essere qui e di ricevere questo premio. Oggi ho conosciuto Commisso, è una persona molto speciale, potremo fare grandi cose. Ci tiene tantissimo alla nostra maglia e a Firenze. Da un po' di tempo questi valori si erano un po' persi, ora lui vuole riportarli".