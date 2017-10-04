Nazione: la Champions League torna a Firenze. E' la notte della Fiorentina Women's, col dubbio Guagni

La Nazione oggi in edicola si sofferma sul brivido Champions che torna a Firenze, grazie alla Fiorentina Women's. Per l'esordio, Fattori e Cincotta stasera potrebbero cambiare modulo, soprattutto per...

La Nazione oggi in edicola si sofferma sul brivido Champions che torna a Firenze, grazie alla Fiorentina Women's. Per l'esordio, Fattori e Cincotta stasera potrebbero cambiare modulo, soprattutto per proteggere meglio il centrocampo. L’ipotesi più probabile è che dal 4-2-3-1 si passi al 3-4-3 (o 5-2-3 considerando le caratteristiche degli esterni), con Öhrström in porta, Guagni, Linari e Tortelli in difesa, Vigilucci, Adami, Carissimi e Bartoli a centrocampo e Bonetti, Mauro e Caccamo davanti, ma l’incognita è la condizione fisica di capitan Guagni, infortunatasi alla coscia in Supercoppa: "Sto bene e sono a disposizione – rivela Guagni – poi deciderà il mister".