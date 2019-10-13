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Guagni: "Dire no al Real Madrid è stato facile. Firenze è casa mia, credo nel progetto della Fiorentina"

Queste le parole rilasciate da Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women’s al Festival dello Sport di Trento riportate dal profilo Facebook delle viola: "Essere il capitano della squadra femminile...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 19:18
Guagni: "Dire no al Real Madrid è stato facile. Firenze è casa mia, credo nel progetto della Fiorentina" -
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Queste le parole rilasciate da Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women’s al Festival dello Sport di Trento riportate dal profilo Facebook delle viola: "Essere il capitano della squadra femminile viola è un ruolo molto importante per me, perché significa rappresentare la tua squadra, la tua città: è una questione di cuore per quanto mi riguarda. Che capitano sono? Non stressante (ride, n.d.r.), quando c’è un problema basta parlare ed una parola in più, l’importante è che tutti diano sempre il massimo sotto il profilo dell’impegno, non bisogna mollare su niente. Dire no al Real Madrid non è stata una rinuncia, anzi, si è trattato di una scelta facile da fare: Firenze è casa mia ed è la mia famiglia, credo fortemente nel progetto della Fiorentina".

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