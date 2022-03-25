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Nuovo logo Fiorentina, Frey e Guagni hanno pareri opposti. La calciatrice: ''Meglio se non mi esprimo''

Sebastian Frey e Alia Guagni non la pensano affatto allo stesso modo sul nuovo logo presentato dalla Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2022 16:16
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Nuovo logo Fiorentina, Frey e Guagni hanno pareri opposti. La calciatrice: ''Meglio se non mi esprimo''

Clima divisorio, solo a poche ore dalla pubblicazione ufficiale della Serie A, da parte di alcuni protagonisti del mondo viola rispetto al nuovo logo. E' il caso di Sebastian Frey e Alia Guagni, che attraverso i loro account Instagram hanno espresso i loro pareri.

Ad un Seba Frey visibilmente convinto, che così si è espresso: ''Un design simmetrico, pieno di angoli, visibile soprattutto nel giglio che rinuncia all'originaria morbidezza delle sue curve. Viola, bianco e rosso sono i colori, niente più oro. Sinceramente mi ritengo soddisfatto, lo trovo un bel lavoro'', si contrappone una molto più perplessa Guagni, che tagliando corto in un commento sotto il post del portiere titola: ''Meglio se non mi esprimo''.

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