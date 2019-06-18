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Italia femminile qualificata agli ottavi. 90' minuti per Guagni, solo 15' per Mauro

Nel Mondiale di Francia, l'Italia femminile dell'allenatrice Milena Bertolini nonostante la sconfitta di misura contro il Brasile si è aggiudicata il primo posto nel Gruppo C qualificandosi quindi agl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 00:30
Italia femminile qualificata agli ottavi. 90' minuti per Guagni, solo 15' per Mauro -
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Nel Mondiale di Francia, l'Italia femminile dell'allenatrice Milena Bertolini nonostante la sconfitta di misura contro il Brasile si è aggiudicata il primo posto nel Gruppo C qualificandosi quindi agli ottavi. 90' minuti di gioco per il capitano della Fiorentina Alia Guagni mentre soltanto 15' nel finale per l'attaccante Ilaria Mauro che non è riuscita a lasciare il segno.

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