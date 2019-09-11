Guagni: "Ho la maglia viola cucita addosso. Il Franchi mi mette i brividi. Con la Miedema? Ho un conto in sospeso"

Queste le parole in conferenza stampa del capitano della Fiorentina Women's Alia Guagni: "Ho avuto un problema in allenamento ma sto cercando di recuperare per esserci domani sera. Rimanere qui è stat...

Queste le parole in conferenza stampa del capitano della Fiorentina Women's Alia Guagni: "Ho avuto un problema in allenamento ma sto cercando di recuperare per esserci domani sera. Rimanere qui è stata una scelta di cuore, la Fiorentina ha un progetto interessante, credo in questa società. La maglia viola ce l'ho cucita addosso. Per me possiamo arrivare in alto, quest'inizio è sicuramente tosto. Giocare al Franchi è da brividi. Questo momento lo porterò sempre dentro di me. Con la Miedema ho un conto in sospeso (ride, ndr). Questo è stato l'anno del calcio femminile, sta a noi far appassionare ancor più gli italiani".