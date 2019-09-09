Guagni: "Non molliamo mai. Con Commisso abbiamo molto più entusiasmo. Arsenal? Vi aspettiamo al Franchi"

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport dal capitano viola Alia Guagni: "Accettare il Real sarebbe stato difficile perchè dopo i 9 goal del Barcellona mi si sarebbe potuta intasare la ve...

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport dal capitano viola Alia Guagni: "Accettare il Real sarebbe stato difficile perchè dopo i 9 goal del Barcellona mi si sarebbe potuta intasare la vena (ride, ndr). La Fiorentina non molla mai, noi ci crediamo. Con Commisso abbiamo molto più entusiasmo rispetto a prima anche se tutte le squadre si sono rinforzate. La De Vanna ce l'ha ancora con me perchè in Italia-Australia ai Mondiali ancora dice che la trattenevo. Con l'Arsenal abbiamo un gran bisogno di tutto il tifo, che dire? Vi aspettiamo".