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Guagni: "Un ringraziamento speciale a Commisso e Barone che hanno trovato il tempo di chiamarmi. Grazie a tutti"

Queste le parole di Alia Guagni su Instagram dopo il suo rinnovo con la Fiorentina: "Un ringraziamento caloroso a tutti coloro che mi hanno scritto in queste ore... il vostro affetto come sempre mi sp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 12:29
Guagni: "Un ringraziamento speciale a Commisso e Barone che hanno trovato il tempo di chiamarmi. Grazie a tutti" -
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Queste le parole di Alia Guagni su Instagram dopo il suo rinnovo con la Fiorentina: "Un ringraziamento caloroso a tutti coloro che mi hanno scritto in queste ore... il vostro affetto come sempre mi spingerà a dare ancora di più per la nostra bellissima maglia! E un ringraziamento speciale al presidente Commisso e al dottor Barone che, nonostante i loro molteplici impegni, hanno trovato il tempo di chiamarmi per ringraziarmi della scelta che ho fatto! Un onore per me vestire ancora questi colori e sono sicura che con voi si possano fare davvero grandi cose! #questaèfirenze Grazie prof Vergine che fin dall'inizio hai creduto in noi... #insiemesiamopiùforti

 

 

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