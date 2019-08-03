Guagni: "Un ringraziamento speciale a Commisso e Barone che hanno trovato il tempo di chiamarmi. Grazie a tutti"

Queste le parole di Alia Guagni su Instagram dopo il suo rinnovo con la Fiorentina: "Un ringraziamento caloroso a tutti coloro che mi hanno scritto in queste ore... il vostro affetto come sempre mi sp...

Queste le parole di Alia Guagni su Instagram dopo il suo rinnovo con la Fiorentina: "Un ringraziamento caloroso a tutti coloro che mi hanno scritto in queste ore... il vostro affetto come sempre mi spingerà a dare ancora di più per la nostra bellissima maglia! E un ringraziamento speciale al presidente Commisso e al dottor Barone che, nonostante i loro molteplici impegni, hanno trovato il tempo di chiamarmi per ringraziarmi della scelta che ho fatto! Un onore per me vestire ancora questi colori e sono sicura che con voi si possano fare davvero grandi cose! #questaèfirenze Grazie prof Vergine che fin dall'inizio hai creduto in noi... #insiemesiamopiùforti