Mancini: "Tonali il nostro miglior giovane. Dopo di lui c'è Castrovilli. Sottil.."

Il commissario tecnico della Nazionale, è stato intervistato da Rai Sport. Roberto Mancini ha parlato della truppa di giovani che stanno mettendosi in mostra in questa prima fase del campionato. " Il...

Il commissario tecnico della Nazionale, è stato intervistato da Rai Sport. Roberto Mancini ha parlato della truppa di giovani che stanno mettendosi in mostra in questa prima fase del campionato. " Il migliore fino ad oggi, quello che più ci ha impressionato è Tonali e infatti è qui con noi. Ha grandi margini per migliorare. Poi c'è Castrovilli: quando l'abbiamo visto ha fatto molto bene, è un buon profili, come anche Pinamonti, Scamacca o Sottil. Orsolini ha già avuto in trascorso in A e può dire la sua. Vedremo quando li chiameremo, dopo l'Europeo avremo bisogno anche di volti nuovi".