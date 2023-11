Bonaventura scalpita per maglia da titolare contro la Macedonia. Spalletti non ha dubbi

Prove di formazione a Coverciano per l’Italia di Luciano Spalletti, in vista della sfida di venerdì allo stadio Olimpico di Roma contro la Macedonia del Nord. Nell’allenamento di oggi pomeriggio, che si è svolto all’interno del centro tecnico federale a porte chiuse, il commissario tecnico ha provato quella che potrebbe essere la formazione titolare per la prima delle due gare che gli azzurri giocheranno per cercare di staccare il pass per l’Europeo in Germania del 2024. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma, mentre la difesa potrebbe essere tutta a tinte nerazzurre, con Darmian e Dimarco sulle corsie laterali e la coppia centrale formata da Bastoni e Acerbi. Centrocampo a tre con Jorginho nel ruolo di play e Barella con Bonaventura ai suoi lati, mentre in attacco Raspadori dovrebbe spuntarla su Scamacca, con Berardi e Chiesa sugli esterni. Lo scrive TMW.

BONAVENTURA PARLA DAL RITIRO DELLA NAZIONALE ITALIANA