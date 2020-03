Queste le parole rilasciate da Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana a Rai Sport: “Sapremo martedì come andrà a finire questa stagione. Se l’Europeo verrà rinviato, i campionati possono finire senza problemi. Penso che va bene qualsiasi cosa basta che venga tutelata la salute. Quest’anno l’Europeo l’avremmo vinto ma vuol dire che vinceremo il prossimo per me va bene giocare anche a novembre. Avevo una lista di possibili convocati tra sicuri e dubbi, se l’Europeo si giocherà il prossimo anno potrebbe essere un po’ variata perchè alcuni calciatori sono molto giovani ed un anno in più d’esperienza può far la differenza ma vorrà dire che avrò un anno in più per pensarci se l’Europeo dovesse slittare”.