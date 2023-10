Adesso è ufficiale: Bonaventura torna in Nazionale. Spalletti chiama anche Biraghi. Kayode in Under 21

Nel corso della giornata di oggi si era parlato di un probabile ritorno di Giacomo Bonaventura tra i convocati della Nazionale Italiana. Pochi minuti fa sono stati pubblicati i nomi dei 27 convocati del CT Luciano Spalletti per le gare di Qualificazione all’Europeo 2024 ed è presente proprio Bonaventura tra i centrocampisti. Per la Fiorentina seconda chiamata consecutiva per capitan Cristiano Biraghi mentre Michael Kayode è stato convocato ancora una volta per le gare dell’Under 21.

BONAVENTURA RAGGIUNGE UNA MERITATA CONVOCAZIONE CON LA NAZIONALE ITALIANA