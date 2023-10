Bonaventura vicino alla convocazione in nazionale, in arrivo oggi la lista dei convocati

Ultime sulle convocazioni della Nazionale, in arrivo oggi per le due gare in programma nella pausa dei campionati: Spalletti a settembre chiamò 29 giocatori e (in corsa) Orsolini per ovviare agli infortuni di Chiesa e Politano. Questa volta, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe fermarsi a 26-27 nomi con un altro gruppo di 8-10 prime riserve in preallarme in caso di indisponibilità se dovessero maturare nel weekend o durante il ritiro di Coverciano.

Cristante, Locatelli, Barella e Tonali sicuri del posto. Pessina quasi. Frattesi, la vera novità azzurra, punta al recupero: salterebbe solo se non stesse bene. Lorenzo Pellegrini va valutato dopo l'infortunio di ieri. Possibili sorprese: Bonaventura come mezzala di costruzione, Rovella da play aggiunto. Anche Boloca è monitorato. Lo riporta TMW