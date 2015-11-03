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Notizie Nazionale Italia Fiorentina

Italia, la formazione ufficiale contro l'Irlanda del Nord: Kean titolare dal 1° minuto con Retegui

26 marzo 2026 19:42

Galbiati: "Kean titolare? Io giocherei con Esposito e Retegui. Deve scendere in campo chi è più in forma"

26 marzo 2026 15:10

L'appello di Gigi Buffon: "Vogliamo tutti bene all'Italia: basta stupidi paragoni con il passato"

22 novembre 2025 12:59

Bonaventura vicino alla convocazione in nazionale, in arrivo oggi la lista dei convocati

06 ottobre 2023 12:57

Pierozzi continua a stupire anche con l'Italia: "Che emozione l'esordio, incornicerò la maglia"

25 marzo 2023 14:00

Politano punge: "In Italia ci sono altri attaccanti al livello di Retegui: abbiamo bisogno di spazio"

24 marzo 2023 19:41

Diamanti: "L'Italia ha già vinto. La gente festeggia di nuovo nelle piazze"

09 luglio 2021 17:02

Bucchioni: "Fiorentina dovrà essere forte e unita come la Nazionale. Basta parlare della faccenda Gattuso"

06 luglio 2021 16:58

Belotti+Berardi: Mancini batte il record di Pozzo. È storia. Italia alle Final Four

18 novembre 2020 22:46

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