Notizie Nazionale Italia Fiorentina

Italia, la formazione ufficiale contro l'Irlanda del Nord: Kean titolare dal 1° minuto con Retegui
26 marzo 2026 19:42
Galbiati: "Kean titolare? Io giocherei con Esposito e Retegui. Deve scendere in campo chi è più in forma"
26 marzo 2026 15:10
L'appello di Gigi Buffon: "Vogliamo tutti bene all'Italia: basta stupidi paragoni con il passato"
22 novembre 2025 12:59
Bonaventura vicino alla convocazione in nazionale, in arrivo oggi la lista dei convocati
06 ottobre 2023 12:57
Pierozzi continua a stupire anche con l'Italia: "Che emozione l'esordio, incornicerò la maglia"
25 marzo 2023 14:00
Politano punge: "In Italia ci sono altri attaccanti al livello di Retegui: abbiamo bisogno di spazio"
24 marzo 2023 19:41
Diamanti: "L'Italia ha già vinto. La gente festeggia di nuovo nelle piazze"
09 luglio 2021 17:02
Bucchioni: "Fiorentina dovrà essere forte e unita come la Nazionale. Basta parlare della faccenda Gattuso"
06 luglio 2021 16:58
Belotti+Berardi: Mancini batte il record di Pozzo. È storia. Italia alle Final Four
18 novembre 2020 22:46
Archivio