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Galbiati: “Kean titolare? Io giocherei con Esposito e Retegui. Deve scendere in campo chi è più in forma”

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Galbiati: “Kean titolare? Io giocherei con Esposito e Retegui. Deve scendere in campo chi è più in forma”

Redazione

26 Marzo · 15:10

Aggiornamento: 26 Marzo 2026 · 15:10

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Galbiati ha espresso a Lady Radio il proprio dubbio sulla titolarità di Moise Kean, l'ex viola opterebbe per la coppia Esposito-Retegui

In vista della sfida dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, l’ex viola Roberto Galbiati è intervenuto a Lady Radio, soffermandosi su Kean.
Galbiati ha espresso qualche dubbio sull’impiego dal primo minuto dell’attaccante della Fiorentina: “Io partirei senza Kean titolare, lo utilizzerei piuttosto a gara in corso. In questo momento sceglierei Pio Esposito e Retegui dall’inizio, perché il giovane dell’Inter è quello che sta meglio di tutti. In Nazionale deve giocare chi è più in forma”.
Poi aggiunge: “Non conta che qualche mese fa Kean sia stato decisivo, il punto è capire quante partite complete abbia disputato recentemente con la Fiorentina. Non parlo di spezzoni, ma di gare giocate dall’inizio alla fine…”.

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