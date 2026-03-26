Galbiati: “Kean titolare? Io giocherei con Esposito e Retegui. Deve scendere in campo chi è più in forma”

In vista della sfida dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, l’ex viola Roberto Galbiati è intervenuto a Lady Radio, soffermandosi su Kean.

Galbiati ha espresso qualche dubbio sull’impiego dal primo minuto dell’attaccante della Fiorentina: “Io partirei senza Kean titolare, lo utilizzerei piuttosto a gara in corso. In questo momento sceglierei Pio Esposito e Retegui dall’inizio, perché il giovane dell’Inter è quello che sta meglio di tutti. In Nazionale deve giocare chi è più in forma”.

Poi aggiunge: “Non conta che qualche mese fa Kean sia stato decisivo, il punto è capire quante partite complete abbia disputato recentemente con la Fiorentina. Non parlo di spezzoni, ma di gare giocate dall’inizio alla fine…”.