Bucchioni: "Fiorentina dovrà essere forte e unita come la Nazionale. Basta parlare della faccenda Gattuso"

Bucchioni a Radio Bruno: "Parole di Sarri? Niente di nuovo, sarebbe dovuto venire alla Fiorentina a novembre

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto alla trasmissione Pentasport di Radio Bruno, facendo un parallelismo fra la Fiorentina e la Nazionale italiana. Le sue parole:

"La Fiorentina dovrà prendere esempio dalla nostra Nazionale: deve essere forte e unita. Solo così si possono raggiungere obiettivi importanti".

Prosegue Bucchioni sulle parole di Sarri e Gattuso: "Sappiamo che la Fiorentina ha cercato Sarri a novembre. Sarebbe stato l'allenatore giusto per dare spettacolo a Firenze. Comunque non lo rimpiango ed ho fiducia in Italiano. La storia di Gattuso, invece, dobbiamo chiuderla subito e proseguire oltre".

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