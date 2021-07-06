Le prime parole di Burdisso alla Fiorentina: "Voglio essere una risorsa per il club, ho tante idee"

Burdisso ai canali ufficiali viola: "Come responsabile tecnico sono io a dover proporre nomi e scovare talenti

Si presenta ai suoi nuovi tifosi il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso. Lo fa attraverso i canali ufficiali del club. Le sue parole:

"L'impatto è stato bellissimo, conoscevo già la Fiorentina e i fiorentini. Sarà una sfida bellissima in un posto in cui il calcio si vive in maniera differente. Sono stati 15 giorni belli e intensi. Ora dovrò occuparmi dei bisogni della prima squadra ma anche del settore giovanile. Come responsabile tecnico sono io a dover proporre nomi e scovare talenti nel mondo. Il settore dell'area tecnica mi piace molto, soprattutto in una società come quella gigliata. Nico Gonzalez? L'operazione più importante della storia Viola. Ho dato il mio parere su cosa poteva dare alla Fiorentina. Ho guardato per anni e anni Batistuta in Viola, ci auguriamo che questo calciatore possa portare avanti quel mito con l'Argentina".

Prosegue Burdisso: "Vogliamo costruire una squadra rispetti il cuore Viola e che vinca la domenica. Ho iniziato facendo la gavetta in Sud America ma questa sfida è fondamentale perché ho tanta voglia e tantissime idee, voglio essere una risorsa per il club. Sono sempre stato un uomo spogliatoio ed è qualcosa che metterò anche in questa esperienza. Servirà un progetto che leghi ciò che vogliamo fare in campo. Da qui metteremo in campo tutte le idee".

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