Ufficiale, Nicolas Burdisso diventa il nuovo direttore tecnico della Fiorentina

Il comunicato della Fiorentina su Burdisso

La Fiorentina, attraverso i propri canali social ha ufficializzato una notizia che era già nota da diverse settimane, ovvero che Burdisso, ex calciatore e dirigente del Boca, è il nuovo direttore tecnico del club.

Ricordiamo che l'argentino ha già contribuito in maniera significativa ad un grande colpo di mercato, l'acquisto dallo Stoccarda di Nico Gonzalez

INTANTO ARRIVANO CRITICHE SU PRADE'

https://www.labaroviola.com/ciccone-prade-andrebbe-messo-dietro-la-lavagna-e-un-dirigente-previlegiato-antognoni-merita-di-piu/145225/