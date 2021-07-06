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Ciccone: "Pradè andrebbe messo dietro la lavagna, è un dirigente previlegiato. Antognoni merita di piu'"

Continuano le critiche sul DS viola Pradè

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2021 13:48
Ciccone: "Pradè andrebbe messo dietro la lavagna, è un dirigente previlegiato. Antognoni merita di piu'" -
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Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni

Intervistato da TuttoC.com, Michele Ciccone, ex direttore sportivo del Bari, ha dedicato parole dure a molti colleghi:

"Dalla A alla C in tanti sono i dirigenti che meriterebbero, a parer mio, di finire dietro la lavagna: da Pradè a Faggiano, da Foresti a Tosi, da De Vito a Scuotto. Purtroppo a volte si privilegiano dirigenti, nonostante questi non abbiano ottenuto risultati di prestigio e lo vediamo in tutte le categorie. Come ho detto ci sono situazioni che non comprendo come il fatto che una personalità come Antognoni, che per la Fiorentina ha speso una vita, ha dovuto subire un ridimensionamento che non avrebbe meritato".

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