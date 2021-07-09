Labaro Viola

Diamanti: "L'Italia ha già vinto. La gente festeggia di nuovo nelle piazze"

Adesso Diamanti gioca nel campionato australiano.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 17:02
Diamanti: "L'Italia ha già vinto. La gente festeggia di nuovo nelle piazze" -
Radio
Fiorentina
Diamanti
Nazionale Italia
Condividi

L'ex calciatore della Fiorentina, Alessandro Diamanti, ha rilasciato un'intervista su Lady Radio e ha parlato della finale degli Europei 2020 tra l'Inghilterra e l'Italia.

Ecco le sue parole: "La Nazionale italiana ha già vinto perché la gente è tornata a festeggiare nelle piazze, sorride di nuovo dopo un periodo assurdo. Ciò vale come un trofeo. Il risultato di Italia-Inghilterra è irrilevante".

LEGGI ANCHE SU GOLLINI C'È ANCHE LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/diamanti-litalia-ha-gia-vinto-la-gente-festeggia-di-nuovo-nelle-piazze/145480/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok