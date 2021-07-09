Diamanti: "L'Italia ha già vinto. La gente festeggia di nuovo nelle piazze"

Adesso Diamanti gioca nel campionato australiano.

L'ex calciatore della Fiorentina, Alessandro Diamanti, ha rilasciato un'intervista su Lady Radio e ha parlato della finale degli Europei 2020 tra l'Inghilterra e l'Italia.

Ecco le sue parole: "La Nazionale italiana ha già vinto perché la gente è tornata a festeggiare nelle piazze, sorride di nuovo dopo un periodo assurdo. Ciò vale come un trofeo. Il risultato di Italia-Inghilterra è irrilevante".

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