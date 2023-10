Nardella litiga con un tifoso: “Secondo lei è il sindaco incaricato di gestire l’ordine pubblico?”

Nella notte di ieri il sindaco di Firenze Dario Nardella sulla piattaforma X aveva attacco la gestione dell’ordine pubblico nel capoluogo toscano, con i tifosi ungheresi liberi di girare e provocare in giro per la città e in particolare in Piazza della Signoria.

Sotto il tweet, un tifoso ha risposto ironicamente: “Fossi in lei mi lamenterei con il sindaco”. Da lì il sindaco ha poi sbottato: “Perché secondo lei è il sindaco incaricato di gestire l’ordine pubblico…?”. Il sindaco fa riferimento al fatto che l’ordine pubblico è gestito dal questore

