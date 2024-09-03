Niente di grave per Kean in Nazionale. Si è allenato a parte per un affaticamento, domani in gruppo

Le ultime sulle condizioni di Moise Kean: l'attaccante della Fiorentina tornerà in gruppo con l'Italia già nella giornata di domani

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Moise Kean che nella seduta pomeridiana di oggi della Nazionale italiana ha svolto un lavoro differenziato rispetto al gruppo. Come riportato da Radio Bruno, sospiro di sollievo e niente di grave per l'attaccante della Fiorentina che ha svolto un allenamento di recupero per un affaticamento muscolare e sarà regolarmente in gruppo già da domani.

KEAN HA FATTO UN ALLENAMENTO PERSONALIZZATO PER UN AFFATICAMENTO MUSCOLARE

https://www.labaroviola.com/kean-si-allena-a-parte-con-la-nazionale-a-coverciano-lavoro-personalizzato-con-scarpe-da-ginnastica/266936/