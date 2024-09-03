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Kean si allena a parte con la Nazionale a Coverciano. Lavoro personalizzato con scarpe da ginnastica

Iniziato l'allenamento dell'Italia a Coverciano: l'attaccante della Fiorentina corre con le scarpe da ginnastica e fa un lavoro personalizzato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2024 18:14
Kean si allena a parte con la Nazionale a Coverciano. Lavoro personalizzato con scarpe da ginnastica -
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Moise Kean ha ritrovato la maglia della Nazionale italiana dopo quasi un anno dopo un ottimo inizio di stagione con la Fiorentina. L'attaccante Viola si è unito nelle scorse ore al raduno di Coverciano in vista dei match di Nations League contro Francia ed Israele. In questi minuti è iniziata la seduta pomeridiana degli azzurri di Luciano Spalletti e, come si vede dalle immagini, Kean sta svolgendo un allenamento a parte; un lavoro personalizzato sul campo ed incentrato sulla corsa con scarpe da ginnastica. 

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