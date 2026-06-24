Prandelli: “Serve l’Under 23 in Italia, la Fiorentina offrirebbe il Viola Park come base del progetto”

L’ex ct azzurro rilancia la sua idea di un’“Italia Futuro” per valorizzare i giovani tra Under 21 e prima squadra.

Cesare Prandelli, intervistato dalla La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare della Nazionale italiana e della proposta avanzata già nel 2014, quando era commissario tecnico azzurro, di creare una Nazionale Under 23.

L’ex allenatore della Fiorentina ha spiegato l’idea di una sorta di “Italia Futuro” in Serie C, sul modello delle seconde squadre, con un percorso dedicato ai giovani usciti dall’Under 21 ma ancora poco utilizzati dai club. In questo progetto, anche la Fiorentina avrebbe messo a disposizione il Viola Park.

Poi il passaggio più diretto sulle resistenze ricevute: “Creare una Nazionale Under 23 come le squadre di Juve e Milan. Un’Italia Futuro in Serie C. Con tutti giocatori che i club non vogliono utilizzare finito il ciclo Under 21. A spese federali, senza chiedere premi di rivalutazione. Due anni in questo ‘club’. Risposta dei presidenti: sì, ma noi compriamo i giovani all’estero perché costano meno. Non è vero”.