Repice su Bonaventura: “Sta diventando giocatore di massimo affidamento per l’Italia”

Francesco Repice è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della prestazione della Nazionale contro la Macedonia e soffermarsi sul centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura. Ecco le sue parole:

“La partita di ieri? Sembrava una partita che dovesse risentire del rigore sbagliato ma poi tutto è andato diversamente e meglio così. Un giocatore del calibro di Jorginho deve prendersi le sue responsabilità e mi aspetto che in caso di un altro rigore riprenda il pallone: la maledizione deve finire. L’Italia mi è piaciuta davvero perchè ha ripreso la partita dopo aver dominato.

Bonaventura? Lui si è preso tante responsabilità e quando ti rendi conto che un giocatore si prende responsabilità la prestazione non può che essere positiva. E’ dentro la partita e credo che abbia fatto un’ottima prestazione e di maturità. Sta diventando un giocatore di massimo affidamento per la Nazionale e sono calciatori a cui non rinunci mai.”

BONAVENTURA IMPRESSIONA ANCHE IN NAZIONALE. BUONA PROVA CON LA MACEDONIA