Biraghi: "Sono tornato per scrivere la storia dell'Inter. Ho lavorato ogni giorno per essere qui.."
Cristiano Biraghi, terzino sinistro dell'Inter ed ex viola, ha rukasciato un'intervista ai microfoni di Sky in merito al suo ritorno in nerazzurro e delle sensazioni nella Nazionale di Mancini: "Sono...
Cristiano Biraghi, terzino sinistro dell'Inter ed ex viola, ha rukasciato un'intervista ai microfoni di Sky in merito al suo ritorno in nerazzurro e delle sensazioni nella Nazionale di Mancini: "Sono onorato quando gioco con la maglia dell'Italia, anche se non è la prima volta. Ora penso alla stagione all'Inter, abbiamo una gara importantissima domenica a Sassuolo e conta esserci con la testa giusta. All'Inter siamo carichi e c'è la voglia di riprendere subito il cammino della vittoria, sappiamo di aver incontrato una squadra difficile come la Juve e non è finita come volevamo, analizzeremo quello in cui dobbiamo crescere. Non è una sconfitta a farci cambiare il modo di lavorare e quello di pensare del mister. La sconfitta deve bruciare dentro e spingerci a migliorare. Dopo Firenze ho realizzato un sogno nel tornare alla Pinetina, sono andato via che ero un ragazzino e sono tornato da uomo. È l'obiettivo per cui ho lavorato tutti i giorni, voglio lasciare un segno nella storia di questa società".