Mancini avverte: “Retegui deve ancora imparare il calcio europeo, non è semplice. Deve crescere”

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha analizzato la vittoria contro l’Olanda nella finalina di Nations League ai microfoni di Sky Sport: “Alla fine abbiamo sofferto, l’Olanda ha messo in campo otto calciatori da 190 cm d’altezza e ha iniziato a buttare in avanti la palla. In generale comunque abbiamo fatto bene, abbiamo avuto pure l’occasione per trovare il quarto gol. Ci sono momenti in cui le cose vanno molto bene, altri in cui vanno un po’ meno bene. Ci vediamo poco coi ragazzi, adesso sono tutti stanchi, ma io ho avuto spunti positivi sia dalle vittorie sia dalle sconfitte”.

Come vede questa Nazionale? “Sugli esterni siamo messi bene, abbiamo giocatori bravi, anche giovani. Dobbiamo migliorare in attacco, in difesa possiamo crescere. Nel complesso oggi siamo andati bene, non era facile giocare qua in casa dell’Olanda”.

Frattesi oggi è andato a segno dopo il gol annullato contro la Spagna. “Finalmente, ha rischiato gliel’annullassero anche oggi (ride, ndr)”.

Che idea si è fatto di Retegui? “Retegui è giovane e deve crescere, deve imparare il calcio europeo e non è semplice. Abbiamo anche Raspadori che può fare l’attaccante, oltre ad altri profili giovani”. Lo riporta TMW.

