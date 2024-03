Bonaventura parte con la Nazionale per le amichevoli negli Stati Uniti. Spalletti lascia a casa Ranieri e Biraghi

Da pochi minuti è stato ufficializzato l’elenco dei 28 convocati della Nazionale italiana per le amichevoli che si giocheranno negli USA contro Venezuela ed Ecuador. A rappresentare la Fiorentina con la maglia azzurra sarà ancora una volta Giacomo Bonaventura che colleziona un’altra chiamata da parte del CT Luciano Spalletti. Niente da fare invece per il capitano Viola Cristiano Biraghi e Luca Ranieri, che si è spesso messo in mostra con ottime prestazioni nell’arco della stagione, che non sono stati convocati per i prossimi impegni degli Azzurri

La lista dei 2️⃣8️⃣ convocati del Ct Luciano #Spalletti per le amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador ⚽️#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/MDmH4k36ft — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 15, 2024

