Bove convocato con l'Under 21, non sarà a disposizione di Palladino durante la sosta. Anche Kayode in azzurro

Da pochi minuti è stata pubblicata la lista dei convocati della Nazionale italiana Under 21 per gli impegni contro San Marino e Norvegia. Chiamata in azzurro per il nuovo centrocampista della Fiorenti...

Da pochi minuti è stata pubblicata la lista dei convocati della Nazionale italiana Under 21 per gli impegni contro San Marino e Norvegia. Chiamata in azzurro per il nuovo centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, che arriverà a Firenze in queste ore per firmare il contratto ma non sarà quindi a disposizione di mister Raffaele Palladino durante la sosta. Tra i convocati anche Michael Kayode ed Alessandro Bianco, quest'ultimo però sempre più vicino a trasferirsi dalla Fiorentina al Monza in prestito.

BOVE E' DELLA FIORENTINA: LE CIFRE DEL TRASFERIMENTO IN VIOLA DEL CENTROCAMPISTA

https://www.labaroviola.com/di-marzio-bove-in-prestito-con-diritto-di-riscatto-a-105-puo-diventare-obbligo-al-60-delle-presenze/266323/