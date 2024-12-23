Mancini: “Che errore lasciare la panchina dell’Italia! Non lo rifarei. Forse con Gravina non ci siamo capiti”
Futuro? Nessun contatto al momento ma qualcosa accadrà
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2024 08:45
Roberto Mancini, ex ct della Nazionale italiana è intervenuto così al TG1: “Che errore lasciare la panchina dell'Italia. Non lo rifarei. Forse col presidente Gravina non ci siamo capiti, forse poteva andare in maniera diversa... Il futuro? Nessun contatto al momento, ma qualcosa accadrà…”.
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