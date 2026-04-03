Gattuso, addio alla Nazionale con dolore: "La maglia azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio"

Non solo Gravina e Buffon, anche Rino Gattuso ha dato le sue dimissioni come CT della Nazionale azzurra. Tanta delusione nelle sue parole d'addio

Dopo la sconfitta contro la Bosnia ai rigori, che terrà lontana l'Italia dai Mondiali per la terza edizione consecutiva, l'ex ormai CT Gattuso ha fatto un onorevole passo indietro. Le sue dichiarazioni:

"Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale" - ha spiegato Gattuso - "La maglia azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio, per questo è giusto agevolare sin da subito le future valutazioni tecniche".

Infine i ringraziamenti "Desidero ringraziare il presidente Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon. E con loro tutti i collaboratori della federazione, per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre garantito. E' stato un onore poter guidare la Nazionale e farlo anche con un gruppo di ragazzi che hanno dimostrato impegno e attaccamento alla maglia. Ma il ringraziamento più grande va a tutti gli italiani che in questi mesi non hanno mai fatto mancare il loro amore e sostegno alla Nazionale".