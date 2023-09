Spalletti sceglie ancora Dimarco contro l’Ucraina e non Biraghi, panchina per il capitano della Fiorentina

Partita fondamentale per l’Italia, che si gioca una grande fetta della qualificazione ad EURO 2024 questa sera contro l’Ucraina. Per l’occasione Luciano Spalletti sceglie Frattesi a centrocampo al posto dell’infortunato Tonali e Locatelli in regia invece di Cristante: a completare il reparto ci sarà Barella. In attacco, invece, insieme a Raspadori, ecco Zaccagni e Zaniolo. La formazione ufficiale – Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni.

