Incidente stradale per l'ex viola Carlos Dunga in Brasile: tanta paura ma niente di grave per lui e la compagna

L'ex centrocampista brasiliano nonché tecnico dei verdeoro avrebbe fatto un incidente nei pressi di Curitiba

Come riportato dal Corriere della Sera, l'ex centrocampista viola Carlos Dunga insieme alla compagna sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale in Brasile nel quale la vettura su cui viaggiavano si sarebbe capovolta in autostrada. Il fatto che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze peggiori si è registrato nella regione di Curitiba da dove proviene l'ex tecnico della nazionale brasiliana. La coppia è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito con Dunga che avrebbe avuto solo un taglio alla testa.

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