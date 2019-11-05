Dunga: "Chiesa? Può diventare una bandiera. Pedro? È completo. Ribery? Pensavo che si sarebbe ritirato"

Carlos Dunga, ex stella di Fiorentina e Pisa ha detto questo sulla Fiorentina:Come giudichi la nuova Fiorentina?"Sta andando bene, è importante avere giocatori del settore giovanile, per la società e...

Carlos Dunga, ex stella di Fiorentina e Pisa ha detto questo sulla Fiorentina:

Come giudichi la nuova Fiorentina?

"Sta andando bene, è importante avere giocatori del settore giovanile, per la società e i tifosi. I giocatori stranieri non creano il vincolo con il club, adesso c'è tutta la città che abbraccia la squadra".

Chiesa può diventare una bandiera?

"Credo di sì. La società ha fatto uno sforzo importante per tenere il suo campione, lui può essere felice in questa situazione e far bene anche in Nazionale".

Che tipo di giocatore è Pedro?

"È un grande cannoniere, ha avuto un'annata straordinaria prima di un infortunio, poi è rientrato bene. Viene da un calcio diverso ma è un giocatore completo, è veloce, tecnico e vede bene la porta. È già stato convocato in Nazionale, l'esperienza italiana può fargli bene".

Ti aspettavi Ribery alla Fiorentina?

"Credevamo che si sarebbe ritirato, ma aveva voglia di giocare ancora, in un calcio diverso. Si sente importante e può trasmettere esperienza".

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