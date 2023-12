Corriere dello Sport: “Arthur, riuscirà a ripetere quanto fatto da Dunga? Essere uno dei migliori?”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla del paragone tra Arthur e Dunga. Per l’ex Juventus sarebbe una grande cosa ripetere l’impatto storico che ebbe Dunga sulle sorti viola, sia a livello di carisma che di gioco. Ovviamente è solo una suggestione, ma le similitudini tra i due ci sono. La tecnica di protezione del pallone, il baricentro basso, l’uso dell’esterno anche per le giocate semplici. L’ex capitano della nazionale verde e oro è stato uno dei migliori centrocampisti della sua generazione, chissà se Arthur riuscirà a sfruttare a pieno tutte le sue capacità.

