di Marco Collini

Era il 2 Maggio 1990′ e la Fiorentina allenata da Bruno Giorgi prima e da Graziani dalle semifinali, si era issata fino alla finale di Coppa Uefa. Avversario quel giorno la storica rivale, la Juventus. Proprio lei che stava per acquistare il gioiello più prezioso di casa viola, Roberto Baggio.

I viola in campionato navigano nelle zone bassissime di classifica, in europa però si trasformavano in supereroi. L’andata fu giocata al vecchio Comunale di Torino. Dopo il gol a freddo del mediano bianconero Galia al 4′ minuto, i viola pareggiano con gol dell’ex Renato Buso. Proprio lui che era arrivato in riva all’Anno come acconto nell’affare Baggio. La Fiorentina ebbe la partita in pugno per oltre un’ora, mancando in maniera grossolana 4-5 palle-gol incredibili. Fino al gol di Casiraghi, viziato da un enorme fallo di quest’ultimo su Celeste Pin. Colpo di grazia fu il gol di De Agostini con papera di Landucci. Nel tunnel si dice successe di tutto, coi giocatori viola giustamente imbufaliti con l’arbitro spagnolo Soriano Aladren. Il quale a Forenze fu rinominato “Aladron”. E quella frase di Casiraghi “Noi siamo la Juve e voi no..”. In queste righe è riassunto quel giorno, in quella “sporca” finale.