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Sentite Cassano: "Se avessi raggiunto il mio prime, sarei stato molto più forte di Totti, Baggio e Del Piero"

L'ex giocatore di Inter e Roma si è sbilanciato molto riguardo al suo talento quando era calciatore reputandosi il più forte di tutti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2026 14:35
Sentite Cassano: "Se avessi raggiunto il mio prime, sarei stato molto più forte di Totti, Baggio e Del Piero" -
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A Viva el Futbol è intervenuto Antonio Cassano per rispondere a delle domande dei fan riguardo a chi era più forte come giocatore tra Baggio, Totti, Del Piero e lui: "Nel mio prime sarei stato più forte di tutti perché ero fortissimo, ma non sono mai arrivato al massimo per via del mio carattere. Baggio è stato un giocatore eccezionale e probabilmente molto geniale, ma io lo ero di più, Totti è stato il dieci più forte del nostro calcio ma io ero più geniale e con fisico, mentre ero più forte di Del Piero in tutto."

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