Notizie Del Piero Fiorentina

Sentite Cassano: "Se avessi raggiunto il mio prime, sarei stato molto più forte di Totti, Baggio e Del Piero"
15 aprile 2026 14:35
Del Piero si sfoga: “Serve qualcosa di più che pensare solo a salvarsi il cu*o. Soluzioni? Molto lontane”
03 aprile 2026 08:55
Del Piero: "Nella testa di Kean c'è la volontà di restare alla Fiorentina, in viola sta benissimo"
19 maggio 2025 14:33
Fagioli incalzato da Del Piero e Marocchi: "Non mi piace parlare del passato, penso al presente"
16 marzo 2025 20:54
Del Piero: “La Fiorentina? Quella è proprio la mia partita. Quel gol al volo non l’ha dimenticato nessuno”
28 dicembre 2024 10:25
Di Livio: "Sono stato umiliato dalla Fiorentina, mi avevano promesso altro e poi non rispondevano"
14 settembre 2024 07:50
Antognoni e Baggio a Coverciano con gli altri numeri 10, Spalletti: "Importante averli qui, alza le nostre ambizioni"
03 giugno 2024 16:56
Del Piero: "Troppa confusione all'interno della Fiorentina. Chi accetterebbe di allenarla in questa situazione?"
17 giugno 2021 13:47
Pres. Emilia Romagna: "Del Piero con quel gol al volo alla Fiorentina entra di diritto nell'Olimpo del calcio"
15 aprile 2020 11:22
Del Piero critica Buffon e i tifosi della Juventus l'offendono: "Pezzente ingrato"
12 aprile 2018 23:20
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