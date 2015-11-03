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Notizie Del Piero Fiorentina

Sentite Cassano: "Se avessi raggiunto il mio prime, sarei stato molto più forte di Totti, Baggio e Del Piero"

15 aprile 2026 14:35

Del Piero si sfoga: “Serve qualcosa di più che pensare solo a salvarsi il cu*o. Soluzioni? Molto lontane”

03 aprile 2026 08:55

Del Piero: "Nella testa di Kean c'è la volontà di restare alla Fiorentina, in viola sta benissimo"

19 maggio 2025 14:33

Fagioli incalzato da Del Piero e Marocchi: "Non mi piace parlare del passato, penso al presente"

16 marzo 2025 20:54

Del Piero: “La Fiorentina? Quella è proprio la mia partita. Quel gol al volo non l’ha dimenticato nessuno”

28 dicembre 2024 10:25

Di Livio: "Sono stato umiliato dalla Fiorentina, mi avevano promesso altro e poi non rispondevano"

14 settembre 2024 07:50

Antognoni e Baggio a Coverciano con gli altri numeri 10, Spalletti: "Importante averli qui, alza le nostre ambizioni"

03 giugno 2024 16:56

Del Piero: "Troppa confusione all'interno della Fiorentina. Chi accetterebbe di allenarla in questa situazione?"

17 giugno 2021 13:47

Pres. Emilia Romagna: "Del Piero con quel gol al volo alla Fiorentina entra di diritto nell'Olimpo del calcio"

15 aprile 2020 11:22

Del Piero critica Buffon e i tifosi della Juventus l'offendono: "Pezzente ingrato"

12 aprile 2018 23:20

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